La douleur chronique est défini comme étant une douleur qui dure plus de 3 mois. Si elle touche plus de 10 millions de français, elle est très différente dans ses manifestations, ses ressentis, ses causes, ses traitements, ses impacts et finalement son vécu d’une personne à l’autre.Au travers de 4 questions, les Dr Floccia et Philippe vont présenter les axes principaux pour comprendre :Qu’est-ce que la douleur ?Quels outils sont nécessaires pour la gérer ?Quelles thérapeutiques complémentaires sont utilisées ?Et enfin que sont les cannabinoides ?

Dr Marie Floccia.

Praticien hospitalier, cheffe de service douleur et médecine intégrative du CHU de Bordeaux. Médecin gériatre et algologue, elle consulte au centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD) ainsi qu’à l’institut de médecine intégrative et complémentaire (IMIC) du CHU de Bordeaux.

Dr Anne Philippe

Praticien hospitalier, médecin algologue et gériatre. Elle a été pendant 10 ans responsable du centre d’étude et de traitement de la douleur du CHU de Tours, elle consulte désormais au CHU de Bordeaux au CETD, à l’IMIC et également à l’Unité soutien douleur (USD) dans les unités du CHU.

Rendez-vous à la Station Ausone.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Ainsi que sur la chaîne YouTube du CHU de Bordeaux : https://www.youtube.com/user/CHUBordeaux

