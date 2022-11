Rencontre avec Emma Green – COMPLET Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Emma Green – COMPLET Station Ausone, 26 novembre 2022, Bordeaux. Rencontre avec Emma Green – COMPLET Samedi 26 novembre, 14h00 Station Ausone Venez rencontrer Emma Green le 26 novembre prochain Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Il n’y a plus de tickets disponibles pour cette dédicace Venez rencontrer Emma Green lors d’une séance de dédicace de leur livre « La vie en vrai » aux éditions Addictives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

