Rencontre avec Eva Illouz Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Eva Illouz Station Ausone, 24 novembre 2022, Bordeaux. Rencontre avec Eva Illouz Jeudi 24 novembre, 18h00 Station Ausone

Gratuit (Dans la limite des places disponibles)

Rencontre avec Eva Illouz, sociologue, directrice d’études à l’EHESS (Paris) à l’occasion de la sortie de son essai « Les émotions contre la démocratie » (Ed. Premier Parallèle 20/10/2022) Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre des Tribunes de la Presse 2022 Rencontre avec Eva Illouz, sociologue, directrice d’études à l’EHESS (Paris) à l’occasion de la sortie de son essai « Les émotions contre la démocratie » (Ed. Premier Parallèle 20/10/2022) Dans son dernier livre, la sociologue franc-israélienne débusque et démonte les ressorts qui, dans nos démocraties, nourissent le récit des courants populistes. Elle en relève quatre : la peur, le dégoût, le ressentiment et l’amour de la patrie. Démonstration de la mécanique à l’oeuvre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:00:00+01:00

2022-11-24T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la vieille tour, bordeaux Ville Bordeaux Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Eva Illouz Station Ausone 2022-11-24 was last modified: by Rencontre avec Eva Illouz Station Ausone Station Ausone 24 novembre 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde