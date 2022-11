Tribunes de la Presse – Rencontres Station Ausone Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dans le cadre des Tribunes de la Presse, venez assister à la Station Ausone aux rencontres suivantes : Jeudi 24 à 15h : HOMMES, FEMMES, UNIQUES EN LEUR GENRE ?

avec David BERLINER , Anthropologue, Université Libre de Bruxelles ;

Rose-Marie LAGRAVE , Sociologue, Directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ( EHESS) ;

Mazarine PINGEOT , Professeure de philosophie et auteure Vendredi 25 à 12h : TESTS ADN : INTERDITS EN FRANCE, AUTORISÉS AILLEURS. POURQUOI ?

avec Guillaume VOGT , Généticien à l’Inserm ;

Catherine BOURGAIN , Directrice de recherche à l’Inserm en génétique humaine et sociologie ;

Philippe THUREAU-DANGIN , Journaliste et éditeur Vendredi 25 à 15h : IDENTITÉS RENCONTRE AURÉLIE BAMBUCK Inscription gratuite et obligatoire sur le lien suivant : https://cutt.ly/0MU0fnO

