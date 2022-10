Rendez-vous à la Station Ausone.

“Une autobiographie du propriétaire de Château Lynch-Bages, un grand cru classé de Pauillac. Figure internationale du vin, l’auteur s’est illustré par son investissement dans la modernisation de la viticulture et la promotion des vins.” ©Electre2022

La rencontre sera suivie d’une projection du film « Grand Cru », réalisé par Siegfried Ressel. Une production GRAND ANGLE PRODUCTIONS – A+R – FRANCE 3 – ZDF.

» Célèbre cinquième grand cru classé du Médoc, le château Lynch-Bages a réalisé des travaux de rénovation inégalés dans son histoire qui ont duré cinq longues années. Au fur et à mesure que le nouveau visage ultra futuriste des chais imaginés par des architectes de renommée mondiale s’est dessiné, la vie de la propriété et de ses hôtes, la célèbre famille Cazes, a suivi son cours, les saisons rythmant les petits travaux du quotidien dans la vigne et dans les chais ».

Propriétaire de Château Lynch-Bages, grand cru classé de Pauillac, Jean-Michel Cazes est une figure internationale du vin. Il a contribué à faire entrer le vignoble bordelais dans la modernité et témoigne des bouleversements du monde viticole depuis 50 ans.

« Le vin est pour moi, comme le pain, la base de toute nourriture. C’est le breuvage essentiel, synonyme de culture, de bonheur, d’art de vivre. Chaque bouteille qui dort dans ma cave contient un univers : la géographie et l’histoire du lieu qui l’a vue naître, le sol, la plante, le climat, un savoir-faire… Un univers prêt à s’échapper et à renaître, comme le génie de la lampe d’Aladin, à la première et unique occasion. »

Après un âge d’or couronné par le classement de 1855 qui a fait des crus de Bordeaux les vins les plus célèbres du monde, le vignoble bordelais a mis du temps à intégrer les mutations des XXe et XXIe siècles.

Jean-Michel Cazes a été le témoin de la crise des années 1970 qui a vu l’aura de Bordeaux ternir et le prix de ses vins s’effondrer. Il a été un acteur majeur de leur renouveau et leur ambassadeur infatigable.

L’histoire familiale et le parcours personnel de cet entrepreneur enthousiaste, viti-viniculteur dans l’âme, font de son livre une véritable saga.

Son expérience et ses réflexions avisées sont autant de clés pour déchiffrer le patrimoine et le fonctionnement complexes des grands crus de Bordeaux.

