Station #1, l’expo de l’Observatoire de l’Espace Institut national d’histoire de l’art Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 29 novembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire du Cnes – l’agence spatiale française – inaugure sa programmation hors les murs consacrée à l’art contemporain. La première exposition (gratuite), qui se tient à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) à Paris, présente les créations inédites de quatre artistes : Clément Fourment, Juliette Green, Hippolyte Hentgen et Aurélie Pagès.

Pour l’exposition Station #1, les artistes Clément Fourment, Juliette Green, Hippolyte Hentgen et Aurélie Pagès ont mis à l’épreuve leur imaginaire de l’Espace en se confrontant aux traces que laissent sur Terre les activités spatiales. À l’invitation de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, les artistes se sont saisis de documents textuels, de plans techniques, de photographies documentaires ou encore d’images vernaculaires pour en user comme des substances nécessaires à leur création. Chaque artiste a développé, au moyen de sa pratique, le caractère formel ou fictionnel de ces documents. Pour Gérard Azoulay, commissaire de l’exposition, « Station #1 montre que lorsque les artistes parviennent à mettre à distance les seuls enjeux de connaissance souvent associés aux représentations de l’univers spatial, ils élaborent leur propre stratégie artistique pour se saisir de ces formes et faire émerger un monde complexe, séduisant, et parfois ironique. » Toutes les pièces exposées témoignent à un degré ou à un autre du cheminement accompli pour incorporer ce matériau spatial à une réalisation artistique. Les pièces ainsi réunies ne composent plus un récit où domine la cohérence historique et scientifique mais traduisent une relation plus libre avec le patrimoine spatial.

Hors les murs

Après la Zone d’art contemporain inaugurée en octobre 2022 au rez-de-chaussée du Cnes, l’Observatoire de l’Espace poursuit son engagement pour la diffusion de l’art contemporain avec une programmation hors les murs. Station #1 constitue le premier accrochage d’une série d’expositions consacrées au travail plastique d’artistes qui participent à l’émergence de nouveaux récits de l’Espace.

Institut national d’histoire de l’art 2, rue Vivienne 75002 Paris

Contact : https://www.facebook.com/ObservatoiredelEspace https://www.facebook.com/ObservatoiredelEspace https://www.inha.fr/fr/index.html

