**Une soirée pour deux pièces de danse signées par Maud Le Pladec, chorégraphe et directrice du CCN d’Orléans.** _Static Shot_ est une pièce pensée pour les danseurs du Ballet de Lorraine comme un bloc de corps, d’images et de sons et où l’énergie du groupe doit toujours se trouver à son zénith. Conçue pendant le premier confinement, cette pièce est, pour Maud Le Pladec directrice du CCN d’Orléans, l’occasion de créer un espace depuis lequel la chorégraphie peut émerger par jaillissement, par choc ou par accident. [Découvrez le teaser de _Static Shot_](https://www.youtube.com/watch?v=ZuFolpwZHaE) Avec _counting stars with you_, elle questionne le devenir-féministe dans l’histoire de la musique et cherche à écrire une histoire « secrète » de la musique à travers la création féminine. Parce qu’écouter les œuvres de Kassia de Constantinople, de Hildegarde von Bingen, de Barbara Strozzi, de Clara Schumann, de Ethel Smyth, et de tant d’autres, c’est faire l’expérience d’une histoire décentrée, allant contre la logique des « grands noms », du « patrimoine » même qui les exclut. Elle imagine un langage corporel qui s’articule autour de la voix, du souffle, du chant, des sons et qui offre aux danseuses et aux danseurs de nouvelles modalités d’agir et d’écouter, mais aussi la possibilité de créer un dialogue concret avec les œuvres des compositrices en présence. − **_Static Shot_** CCN Ballet de Lorraine Conception, chorégraphie Maud Le Pladec Musique Pete Harden, Chloé Thévenin Conception costumes Christelle Kocher assistée de Carles Urraca Serra – Koché, Laure Mahéo Assistant à la chorégraphie Régis Badel Assistant à la dramaturgie Baudouin Woehl − _**counting stars with you (musiques femmes)**_ CCN Orléans Conception, direction artistique, chorégraphie Maud Le Pladec Dramaturgie musicale Maud Le Pladec, Tom Pauwels (Ensemble Ictus) Travail vocal Dalila Khatir Interprétation Régis Badel, Chandra Grangean, Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure Wachter, Solène Wachter Costumes Christelle Kocher assistée de Carles Urraca Serra – Koché, Marion Régnier Lumières, scénographie Éric Soyer Collaboration dramaturgique Baudouin Woehl Musique Chloé Thévenin − **Mardi 23, mercredi 24 novembre** 20h30 − Salle Touchard et Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h50 environ

