State Scientific Library in Banská Bystrica Banská Bystrica Catégories d’évènement: Banská Bystrica

District of Banská Bystrica

State Scientific Library in Banská Bystrica, 3 juin 2022, Banská Bystrica. State Scientific Library in Banská Bystrica, le vendredi 3 juin à 10:00 State Scientific Library in Banská Bystrica Lazovna 9 Banska Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica District of Banská Bystrica

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Banská Bystrica, District of Banská Bystrica Autres Lieu State Scientific Library in Banská Bystrica Adresse Lazovna 9 Banska Bystrica Ville Banská Bystrica lieuville State Scientific Library in Banská Bystrica Banská Bystrica Departement District of Banská Bystrica

State Scientific Library in Banská Bystrica Banská Bystrica District of Banská Bystrica https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banska-bystrica/

State Scientific Library in Banská Bystrica 2022-06-03 was last modified: by State Scientific Library in Banská Bystrica State Scientific Library in Banská Bystrica 3 juin 2022 Banská Bystrica State Scientific Library in Banská Bystrica Banská Bystrica

Banská Bystrica District of Banská Bystrica