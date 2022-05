STASIS, Best Of, Bordeaux Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Performance de STASIS** Des faux rires, des chants forts. De la musique techno encore plus forte. Des conversations feintes. La danse du burnout… _Les Best Ofs_ du collectif STASIS proposent un remix des performances passées en les adaptant à chaque nouveau contexte de présentation. Les performeuses questionnent questionne la construction de l’identité par le faux-perfectionnisme des performeuses-avatars et la singerie exagérée des émotions ressenties. Au fur et à mesure de la performance, la fatigue émerge et fait surgir le chagrin au cœur de la chorégraphie. ____________________ Deux représentations, le samedi 14 mai (durée 30 min) : * 20h30 * 22h30 La performance se déroulera dans les galeries du rez-de-chausée. Gratuit. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

