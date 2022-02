Startup Weekend Mabilais, 25 février 2022, Rennes.

Startup Weekend

du vendredi 25 février au dimanche 27 février à Mabilais

**Que vous soyez à la recherche de commentaires sur une idée, un co-fondateur, des compétences spécifiques, ou une équipe pour vous aider à exécuter, le Startup Weekend de Rennes est l’environnement idéal pour tester votre idée et faire les premiers pas vers le lancement de votre propre démarrage.** Tout commence le vendredi soir par des pitchs et continue par des sessions de brainstorming, de développement de business plans… et se termine le dimanche par des démonstrations et des présentations de ce qui a été construit pendant ces trois jours. Le billet comprend : – Le repas du vendredi soir ainsi que du samedi soir. Le repas du samedi midi et du dimanche midi seront donc à la charge des participants. – L’accès aux ressources entrepreneuriales fournies lors de l’événement ainsi qu’un accompagnement sur mesure délivré par les coach et mentors présents. Afin que tout se passe pour le mieux, prévoyez votre gourde, de quoi écrire ainsi qu’un ordinateur si vous en avez un.

Le P&pite Bretagne est partenaire du Startup week-end : 54 heures spécialement conçues pour fournir des outils pratiques aux entrepreneurs techniques et non-techniques.

Mabilais 2 rue de la Mabilais Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine



