Startup Weekend Grenoble – 10e édition Grenoble IAE, 26 novembre 2021, Saint-Martin-d'Hères.

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Grenoble IAE

**Une idée ou pas ?** **Etudiant ? Salarié ? Indépendant ? En recherche d’emploi ?** **Profil Commercial ? Vente ? Développeur ? Designer ? Graphiste ? Ingénieur ? ou simplement Curieux ?** **VENEZ DÉVELOPPER VOTRE PROJET OU VOTRE GOUT POUR L’ENTREPRENEURIAT AU STARTUP WEEKEND GRENOBLE !** ### Startup weekend, c’est quoi? Startup Weekend est une organisation à but non lucratif. Cette organisation met en place des événements dont l’objectif est de promouvoir la création d’entreprise partout dans le monde et elle rassemble aujourd’hui un réseau de plus de 50 000 participants. La communauté de Startup Weekend est probablement le plus grand réseau d’entrepreneurs ou d’entrepreneurs en herbe au monde avec plus de 2000 événements dans plus de 130 pays en 2015. Il s’agit d’une communauté hautement qualifiée avec des participants à la fois créatifs, influents et passionnés. Les Startup Weekend sont des événements de 54 heures créées pour apporter expérience et formation à des entrepreneurs aux profils techniques et non techniques. Les Startup Weekend commencent le vendredi par la présentation en une minute (pitches) par les participants de leur projet. Ils se poursuivent par du brainstorming, le développement du business plan et la création de prototypes. Les Startup Weekend se terminent par la présentation des projets le dimanche après-midi devant un jury de professionnels. Durant l’événement, les équipes bénéficient d’expertise de professionnels et reçoivent pendant le weekend un retour d’expérience d’entrepreneurs locaux. Les Startup Weekend sont centrés autour de l’action, l’innovation et l’éducation. Que vous cherchiez un retour sur votre idée, des associés, des compétences ou une équipe pour vous aider dans votre projet, les Startup Weekend sont l’environnement parfait pour tester votre idée et faire les premiers pas vers le lancement de votre startup. Que vous cherchiez un retour sur votre idée, des associés, des compétences ou une équipe pour vous aider dans votre projet, les Startup Weekend sont l’environnement parfait pour tester votre idée et faire les premiers pas vers le lancement de votre startup. Alors, si vous voulez vous mettre dans la peau d’un entrepreneur, inscrivez-vous maintenant pour le meilleur week-end de votre vie ! ### Pourquoi participer ? – Participer à une expérience unique !– Confronter son idée, la tester, l’enrichir, la retravailler et un mot s’enrichir aux contacts des autres participants– Développer et mettre à profit ses compétences – Rencontrer et développer son propre réseau – Vivre un weekend intense dans l’atmosphère “startup” et la bonne humeur ! – Et bien plus encore … (nous gardons quelques surprises naturellement ;) ) ### Y a-t-il un thème imposé ? Non, il n’y a pas de thème imposé. Seul mot d’ordre : choisissez quelque chose qui vous passionne et lancez-vous ! ### Est-il obligatoire d’avoir une idée pour participer ? Non ! Toutes les idées sont les bienvenues, mais un tier des participants en moyenne vienne avec une idée, et au final seule une dizaine seront sélectionnés dès le vendredi pour le reste du week-end. Tous les autres participants apportent donc leur compétence et leur motivation ! ### Plus d’informations ? N’hésitez pas à visiter notre site [[http://swgrenoble.org](http://swgrenoble.org)](http://swgrenoble.org) pour avoir plus d’informations, s’inscrire à la newsletter et être informés des afterworks que nous organisons régulièrement avant l’événement ! Quelques réponses à vos questions sur l’événement [ici](http://startupweekend.org/about/firsttimer/) (faq) Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les informations les plus récentes sur l’événement : (https://www.facebook.com/StartupWeekendGrenoble/) et [twitter](https://twitter.com/swgrenoble)

Sur inscription payante

Le Startup Weekend est un événement ouvert à tous qui encourage l’innovation à travers une expérience inédite. Il s’agit, le temps d’un week-end, de transformer son idée en potentiel business.

Grenoble IAE 525 avenue centrale Saint-Martin-d’Hères Domaine universitaire de Grenoble Isère



