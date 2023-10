Starting Sunday : la semaine de l’art commence dans les galeries, 15 octobre 2023, .

Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Collectionneurs, amateurs d’art et professionnels sont invités le dimanche 15 octobre à débuter la semaine de l’art par la découverte de 150 galeries !

C’est avec grand plaisir que le Comité Professionnel des Galeries d’Art annonce la première édition de Starting Sunday, qui aura lieu le 15 octobre 2023 !

150 galeries vous accueillent le dimanche 15 de 14h à 18h dans leurs espaces pour notre rendez-vous automnal, gratuit et accessible à toutes et à tous.

Anciennement connu sous le nom d’Un Dimanche à la Galerie, Starting Sunday promet d’être une célébration de l’art et de la culture, marquant le lancement de la semaine de l’art.

Starting Sunday est une occasion idéale pour mettre en lumière la diversité de la programmation offerte par les galeries participantes. Les rencontres avec les artistes, les performances, les signatures d’ouvrages, les visites commentées et les cocktails proposés par les galeries promettent une expérience riche et immersive pour les amateurs d’art et le grand public.

Les événements du dimanche 15 octobre et les vernissages de la semaine suivante seront accessibles grâce à un plan cartographié recensant la programmation artistique du mois d’octobre. Celui-ci sera disponible sur notre site internet et matériellement dans chaque galerie participante, sur la foire Paris + by Art Basel et dans nos institutions partenaires (Palais de Tokyo, Jeu de Paume, Musée de la Chasse et de la Nature, etc).

Ce lien entre la journée d’ouverture des galeries et les événements artistiques de la semaine de l’art offre une opportunité unique aux visiteurs de découvrir les œuvres d’artistes renommés et de nouveaux talents à travers les expositions phares de la rentrée. Créez votre parcours unique entre expositions d’art contemporain, d’art moderne, de photographies, des scènes internationales, et bien d’autres thématiques !

Les Galeries d’Art

Contact : https://www.comitedesgaleriesdart.com/ communication@comitedesgaleriesdart.com https://www.facebook.com/comitegaleries https://www.facebook.com/comitegaleries https://www.comitedesgaleriesdart.com/actualites/starting-sunday/

Comité Professionnel des Galeries d’Art