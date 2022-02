Starting-Block Party La Dar Centre Social Autogéré, 26 mars 2022, Marseille.

Starting-Block Party

La Dar Centre Social Autogéré, le samedi 26 mars à 20:00

La Quinzaine Stupéfiante commence ici ! On vous donne rendez-vous à la Dar Lamifa pour fêter comme il se doit l’ouverture de cette 5ème édition. On se met en jambe et on s’échauffe… Au programme DJ sets et live machine techno ! Ca part de là !!!! LINE-UP: ▪️ Aida Salander (DJ Set) [https://soundcloud.com/aidasalander](https://soundcloud.com/aidasalander) [https://soundcloud.com/isolasound](https://soundcloud.com/isolasound) Insta: @aidasalander // FB + Insta: @isolasound ▪️Almevan (DJ Set) [https://soundcloud.com/almevan](https://soundcloud.com/almevan) [https://soundcloud.com/discordancemarseille](https://soundcloud.com/discordancemarseille) Insta + FB: @almevanmars // FB : @DiscordanceMarseille ▪️ DBT (DJ Set) [https://soundcloud.com/dubatom](https://soundcloud.com/dubatom) [https://soundcloud.com/contrebande](https://soundcloud.com/contrebande) FB : @dubatom + @contrebnd // Insta : @tom_dbt_contrebande ▪️MOONKIMOONKI (Live Machine) [https://soundcloud.com/moonkimoonki](https://soundcloud.com/moonkimoonki) VJING: [https://vimeo.com/385956622](https://vimeo.com/385956622) ▪️ Abel de Mai (@DiscordanceMarseille) [https://vimeo.com/abeldemai](https://vimeo.com/abeldemai) ▪️ FRAGILE (@DiscordanceMarseille) [https://vimeo.com/sashaertel](https://vimeo.com/sashaertel) Insta: @slutfragile – ENTREE PRIX LIBRE – No sexism, No racism, No gender discriminations, No body shaming Infos pratiques : Dar Lamifa : 127 Rue d’Aubagne, 13006 Marseille Pas de CB, penses à retirer à l’avance et venir tôt ! Tous les évents de la QuinzaineStupefiante à suivre sur la page Facebook et Instagram /// du 26 MARS au 8 AVRIL /// Marseille La Quinzaine Stupéfiante : ▪️▪️▪️regroupe un ensemble d’acteur.ices de Réduction des Risques, de lieux recevant du public, de bénévoles ▪️▪️▪️ souhaitant proposer des événements participatifs dont le but est d’échanger ensemble sur des questions liées aux drogues

Prix libre

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T01:30:00