Créer sa landing page avec Figma – niveau débutant (S)TART’inbox, 2 juin 2023, Tours. Créer sa landing page avec Figma – niveau débutant 2 et 16 juin (S)TART’inbox Sur inscription, 1000€ HT soit 1200€ TTC repas inclus JOUR 1 : POSER LES BASES (le 02/06/23) Concevoir pour un écran, les bases UI Qu’est-ce que le responsive ?

Concevoir pour le tactile

Contraintes techniques d’un écran Paramétrer son environnement de travail L’interface figma

Les grilles et frames

Magic Number Atomiser son design Théorie de l’atomic design

Concevoir son design atomique sous figma

Les components et les styles JOUR 2 : AUTOMATISER SA CRÉATION (le 16/06/23) Concevoir en responsive Qu’est-ce que le responsive ?

Rendre son design adaptable avec autolayout Livrer et finaliser Échanger avec les développeurs

Exporter ses assets pour l’intégration

Intégrer son design dans un outil nocode (S)TART'inbox 30 rue André Theuriet 37000 TOURS Tours 37000 Sanitas Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:15:00+02:00

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T17:15:00+02:00 Formation Ui figma

