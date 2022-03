Startijenn | Talm ur galon – Le battement d’un cœur Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Startijenn | Talm ur galon – Le battement d’un cœur Studio de l’Ermitage, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 20h30 à 23h30

payant

Porté par ses émotions, le groupe emblématique de la transe bretonne se dévoile ici sous un jour tout neuf, inattendu, et réussit le tour de force d’être à la fois grand public et expérimental. Il illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive. Startijenn se pose, rêve et présente TALM UR GALON – Le battement d’un cœur. Youenn Roue : bombarde & voix Lionel Le Page : binioù & uilleann-pipes Tangi Le Gall-Carré : accordéon diatonique Tangi Oillo : guitare Julien Stévenin : basse WWW.STARTIJENN.BZH Des compositions originales, sensibles et vibrantes, dans un mix de musiques actuelles et ancestrales. Des ballades intimistes et mélancoliques qui évoquent la profondeur des sentiments, des invitations à des transes exaltées. Un line-up solide alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et une base rythmique musclée à l’énergie rock (basse et guitare). Des musiciens aux jeux expressifs et libres qui inventent des arrangements originaux sur des sonorités familières. Parfois une voix chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative. Un battement XXL qui rythme ce nouveau spectacle, réponse des artistes à un monde qui se resserre sur lui-même. Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (Paris) (519m) 96 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Contact : 0144620286 studioermitage@gmail.com https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/startijenn https://www.facebook.com/startijenn https://twitter.com/Startijenn Concert;Danse;Loisirs;Musique

Date complète :

2022-05-21T20:30:00+01:00_2022-05-21T23:30:00+01:00

Eric Legret

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 Rue de l'Ermitage Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Startijenn | Talm ur galon – Le battement d’un cœur Studio de l’Ermitage 2022-05-21 was last modified: by Startijenn | Talm ur galon – Le battement d’un cœur Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 21 mai 2022 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris