Studio de l’Ermitage, Paris (75), le samedi 21 mai à 20:30

**Startijenn | Talm ur galon – Le battement d’un cœur** **Porté par ses émotions, le groupe emblématique de la transe bretonne se dévoile ici sous un jour tout neuf, inattendu, et réussit le tour de force d’être à la fois grand public et expérimental.****Il illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive.****Startijenn se pose, rêve et présente TALM UR GALON – Le battement d’un cœur.** Youenn Roue : bombarde & voixLionel Le Page : binioù & uilleann-pipesTangi Le Gall-Carré : accordéon diatoniqueTangi Oillo : guitareJulien Stévenin : basse [**WWW.STARTIJENN.BZH**](https://www.startijenn.bzh/) *Des compositions originales, sensibles et vibrantes, dans un mix de musiques actuelles et ancestrales.**Des ballades intimistes et mélancoliques qui évoquent la profondeur des sentiments, des invitations à des transes exaltées.**Un line-up solide alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et une base rythmique musclée à l’énergie rock (basse et guitare).**Des musiciens aux jeux expressifs et libres qui inventent des arrangements originaux sur des sonorités familières.**Parfois une voix chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative.**Un battement XXL qui rythme ce nouveau spectacle, réponse des artistes à un monde qui se resserre sur lui-même.* *source : événement [Startijenn en concert au Studio de l’Ermitage](https://agendatrad.org/e/35798) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Studio de l’Ermitage,Paris (75) 8, Rue de l’Ermitage Studio de l’Ermitage, 75020 Paris, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T00:30:00