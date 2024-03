Starthèse Bretagne : Rendez-vous en juin ! Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, lundi 10 juin 2024.

Starthèse Bretagne : Rendez-vous en juin ! Starthèse Bretagne se déroulera à Rennes les 10 et 11 juin, à Brest les 12 et 13 juin. Avis à tous les doctorants, étudiants ingénieurs ou Master 2 qui s’intéressent à l’entrepreneuriat ! 10 – 13 juin Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-10T17:00:00+02:00 – 2024-06-10T20:15:00+02:00

Fin : 2024-06-13T08:00:00+02:00 – 2024-06-13T22:00:00+02:00

Qu’est-ce que Starthèse Bretagne ?

Starthèse Bretagne est l’événement incontournable pour les doctorants, étudiants ingénieurs ou en Master 2 qui ont envie d’en savoir plus sur la création d’activité. Quelle que soit votre spécialité, venez vous initier à l’entrepreneuriat !

Révélez vos talents, réveillez votre esprit d’entreprendre, venez acquérir des connaissances et des compétences (gestion de projet, management d’équipe, communication, lean canvas… ), développez votre réseau en rencontrant des professionnels de l’écosystème local de l’innovation et de l’entrepreneuriat !

Cette formation action qui s’étend sur 2 journées est proposée par le Pépite Bretagne en collaboration avec les universités bretonnes (Université de Rennes, Université Rennes 2, Université de Bretagne Sud, Université de Bretagne Occidentale), les grandes écoles (conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne) et l’écosystème régional de l’accompagnement à la valorisation et l’entrepreneuriat (7 Technopoles de Bretagne, Ouest valorisation, Bpifrance et les incubateurs des grandes écoles.

Pour qui ?

Les jeunes chercheurs (jusqu’à 5 ans après la soutenance de thèse) qui aimeraient projeter leur sujet de thèse dans un contexte de développement socio-économique ;

Les étudiants en Master 2 et les élèves ingénieurs, qui peuvent intégrer les équipes et amener leurs compétences en tant qu’équipier.

Starthèse englobe les innovations technologiques, deeptech, mais aussi en Sciences Humaines et Sociales en encourageant les approches transdisciplinaires.

Où et quand ?

A Rennes, au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (263 av. du Général Leclerc) :

Le 10 juin, de 17h à 20h15

Le 11 juin, de 8h à 22h

A Brest, au Pôle Numérique Brest Bouguen (6 rue Bouguen) :

Le 12 juin, de 17h à 20h15

Le 13 juin, de 8h à 22h

Déroulement

Les participants seront répartis en équipes pluridisciplinaires afin d’aider à la prise de recul et de se donner les conditions pour élargir leur champ de vision. Objectif : envisager de nouvelles perspectives de développement grâce à des partenariats avec d’autres jeunes chercheurs, élèves ingénieurs ou étudiants en Master 2.

Au programme : Présentation des sujets de thèses, idéation en groupes, création de cartes mentales, formation au pitch, réalisation de lean canvas…

Vous serez accompagné par un coach et grâce à des méthodes de créativité et de conception pour imaginer une forme de valorisation de la thèse et répondre à un besoin clairement identifié.

A l’issue des 2 journées, un jeune chercheur pitchera en 5 minutes le projet de son équipe devant un jury de 3 à 5 personnes (il sera évalué conformément au règlement de Starthèse national).

Deux lauréats seront sélectionnés en Bretagne, l’un à Brest, l’autre à Rennes. Ces deux lauréats ainsi sélectionnés représenteront leur établissement et la Région Bretagne lors de la finale nationale qui aura lieu à l’automne 2024.

Inscription et préparation

Vous souhaitez vous inscrire ? C’est ici !

Vous voulez vous donner toutes les chances de remporter le concours en vous préparant en amont ? Suivez le module de formation SMEE (Sensibilisation au Monde de l’Entreprise et à l’Entrepreneuriat) sur Amethis et notamment la partie sur le design thinking. Vous y apprendrez comment construire une carte mentale pour identifier des domaines d’application possibles de vos recherches en vous appuyant sur l’équipe de votre unité de recherche (enseignants chercheurs, directeurs de thèse, chercheurs et ingénieurs).

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/4DjHdQK8WC »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/4DjHdQK8WC »}, {« link »: « https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/ »}, {« link »: « https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/formation/gestion/formation/2863 »}]