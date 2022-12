START14 recherche ses talents pour son festival en 2023 Catégorie d’évènement: île de France

START14 recherche ses talents pour son festival en 2023, 1 décembre 2022, . Du jeudi 01 décembre 2022 au mardi 31 janvier 2023 :

. gratuit

START14 lance ses auditions de danse, comédie et musique pour participer à son festival en avril 2023 ! À vous de jouer ! Vous avez un talent pour la musique, la danse ou la comédie ? Vous rêvez de monter sur scène mais vous avez besoin de vous entrainer avec des professionnel·le·s ou être guidé·e· ? Alors, vous êtes au bon endroit. START14 cherche des talents amateurs en danse, en comédie et en musique pour participer à son festival. Les artistes amateurs sélectionnés·es bénéficieront d’un accompagnement scénique et techniques avec des professionnels. Chargé d’énergie et d’émotions, le Festival START14 est là pour favoriser les échanges culturels et la créativité artistique. Décembre 2023 et janvier 2023 auditions et sélection des talents amateurs

auditions et sélection des talents amateurs février à Mars 2023 entrainements et accompagnement par les professionnels du métier

entrainements et accompagnement par les professionnels du métier Avril 2023 show sur scène Inscriptions pour les auditions ici Comment se passe une audition ? Pour participer à START14, il suffit de t’inscrire en remplissant le formulaire en ligne, de choisir la catégorie entre le chant, la danse et la comédie en groupe ou en solo. Une fois votre inscription validée, vous recevrez une convocation par mail et/ou par sms pour vous présenter chez l’un de nos partenaires du 14ème. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs·es → Si vous êtes mineur·e, vous devez faire remplir la fiche d’autorisation parentale par l’un de vos parents ou l’un de vos tuteurs légaux : télécharger la fiche d’autorisation parentale Vous êtes sélectionné·e ? Bravo ! C’est partie pour l’aventure START14 avec nos partenaires qui prendront en charge votre accompagnement de danse, musical ou de comédie !

! C’est partie pour l’aventure START14 avec nos partenaires qui prendront en charge votre accompagnement de danse, musical ou de comédie ! Nous n’avez pas été sélectionné·e ? Nous vous proposerons des alternatives grâce à nos partenaires réseaux pour que vous puissiez malgré tout continuer votre projet artistique et revenir pour la prochaine édition START14. Contact : https://forms.office.com/e/DaFXgnNJTW coordination.casdal14@casdal14.fr https://www.facebook.com/parisanim14 https://www.facebook.com/parisanim14 https://animparis14.fr/start14

Casdal14 START14 auditions

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

START14 recherche ses talents pour son festival en 2023 2022-12-01 was last modified: by START14 recherche ses talents pour son festival en 2023 1 décembre 2022

Paris