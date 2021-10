START UP WEEK END INNOVATION SOCIALE L’Avant-Poste, 19 novembre 2021, Roubaix.

Le Startup Weekend Roubaix – Innovation sociale revient du 19 au 21 novembre, pour la quatrième édition. ?Le Startup weekend Roubaix ? 60 participants réunis durant un weekend de création de Startup pour résoudre des problématiques sociales et environnementales locales Ton énergie et tes idées sont les bienvenues pour développer un projet à IMPACT en 54 heures ! Peu importe que tu sois ingénieur, à la recherche d’un emploi, commercial, étudiant, etc, si tu as une envie profonde d’améliorer la société en innovant et en rendant le territoire plus dynamique, solidaire et durable, rejoins nous pour ce weekend sous le signe du partage, de l’innovation et de la créativité. ?INFOS PRATIQUES ? du Vendredi 19 novembre 18h au Dimanche 21 novembre 20h ? à l’Avant Poste – 33 boulevard du Général Leclerc à Roubaix ? Tarifs EARLY BIRDS limités ou Code promo partenaire À INSÉRER ? N’hésites pas à prendre ton billet ?détails de l’événement ICI ❓des questions? écris nous à [roubaix@startupweekend.org](mailto:roubaix@startupweekend.org) ?tous les porteurs d’énergie sont acceptés (avec une idée de projet ou sans) Toute l’équipe Startup Weekend Roubaix – Innovation Sociale a hâte de te rencontrer ? N’hésites pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram Cette année, on a besoin de vous pour repousser les limites de l’innovation sociale et trouver des solutions pour un futur désirable… Alors réservez votre week-end du 19-21 novembre et venez tester à nos côtés votre âme d’entrepreneur ou de chercheur de solutions aux besoins sociaux et environnementaux, en plein cœur de Roubaix, dans une super ambiance ! Prenez vite vos billets ! [https://www.eventbrite.fr/…/techstars-startup-weekend](https://www.eventbrite.fr/…/techstars-startup-weekend)… ????❗️?????

L'Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc Roubaix



