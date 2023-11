START | Le salon des formations artistiques Carrousel du Louvre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

START | Le salon des formations artistiques Carrousel du Louvre Paris, 9 décembre 2023, Paris. Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

A partir de 16 ans. gratuit

Le salon des formations artistiques (START), organisé par le Groupe Le Monde, ouvre ses portes au Carrousel du Louvre à Paris, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre de 10h à 18h. Le salon des formations artistiques (START), organisé par le Groupe Le Monde, ouvre ses portes au Carrousel du Louvre à Paris, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre de 10h à 18h. Quels profils, quels parcours, quelles préparations pour des études artistiques ? Quels débouchés dans quels secteurs ? Envie de faire de votre passion un métier ? Le salon START offrira l’opportunité aux lycéens, étudiants et parents de préparer ou d’affiner leur projet d’enseignement supérieur, de post-bac à bac +3. Arts appliqués, arts plastiques, architecture, cinéma et audiovisuel, design, graphisme, spectacle vivant, esthétique, mode ou encore communication, multimédia, jeux vidéo… Une grande diversité de formations artistiques sera représentée. Les visiteurs pourront échanger avec près de 60 établissements qui présenteront leurs cursus de formation et métiers. Carrousel du Louvre 99 Rue de Rivoli 75001 Paris Contact : https://start.groupelemonde.fr/ https://start.groupelemonde.fr/

