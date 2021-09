Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde START IN JOB : sois prêt.e à candidater ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

START IN JOB : sois prêt.e à candidater ChapitÔ, 30 septembre 2021, Bègles. START IN JOB : sois prêt.e à candidater

ChapitÔ, le jeudi 30 septembre à 15:00

**START IN JOB : sois prêt.e à candidater !** Tu as moins de 30 ans ? Le Bureau Information Jeunesse, la Cravate Solidaire Bordeaux, la Mission Locale des Graves, A.DE.L.E et Pôle Emploi s’associent pour te soutenir dans tes démarches de recrutement. Job, emploi, stage, alternance, apprentissage, service civique,… Quelque soit ta candidature, nous t’accompagnons pour la préparer. 4 espaces thématiques seront animés par ces professionnels : **> Mon image** Photos professionnelles Conseils vestimentaires Zone de don **> Ma candidature écrite** Aide à la rédaction CV et lettre de motivation **> Pitch et entretiens** Coaching et préparation à l’entretien professionnel **> Offres et informations** OFFRES D’EMPLOI MÉDIATION NUMÉRIQUE ACTUALISATION INFORMATIONS E-RECRUTEMENT **À vos CV, prêt.e.s,…Partez !!** Cette action se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Le Bureau Information Jeunesse, la Cravate Solidaire Bordeaux, la Mission Locale des Graves, A.DE.L.E et Pôle Emploi s’associent pour te soutenir dans tes démarches de recrutement. ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T15:00:00 2021-09-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves Ville Bègles lieuville ChapitÔ Bègles