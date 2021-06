Meudon le potager du dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Star’s Up 2021 le potager du dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Star’s Up édition 3! Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 juin 2021, le festival de l’espace revient pour sa troisième édition au Centre d’art et de culture et au Potager du dauphin à Meudon. Cette année le festival aura pour thème LA TERRE VUE DU CIEL ! Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir le programme complet et réservez vos billets [https://starsupfestival.fr/](https://starsupfestival.fr/)

Entrée libre sur réservation

rencontres, ateliers, films, conférences, activités, stands… le potager du dauphin 15 rue porto riche Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

