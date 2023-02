STARS NIGHT SALLE DES SPORTS MAURICE PIOT VITROLLES Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles

STARS NIGHT SALLE DES SPORTS MAURICE PIOT, 18 février 2023, VITROLLES. STARS NIGHT SALLE DES SPORTS MAURICE PIOT. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 18:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 22.0 à 132.0 euros. STARS NIGHTEvènement de Kick Boxing à ne pas manquer à Vitrolles !STARS NIGHT fait son retour Samedi 12 février 2022 à la Salle des Sports Maurice Piot, spectacle garanti !10 combats PRO de haut niveau !Un tournoi exceptionnel « STARS NIGHT TOURNAMENT »Un show Son et Lumière de grande qualité !Des tables V.I.P au bord du ring avec repas Traiteur et champagne pour assister à un évènement incontournable de la région.Ouverture des portes à 17h30 Votre billet est ici SALLE DES SPORTS MAURICE PIOT VITROLLES Avenue Rhin et Danude Bouches-du-Rhone STARS NIGHT Evènement de Kick Boxing à ne pas manquer à Vitrolles ! STARS NIGHT fait son retour Samedi 12 février 2022 à la Salle des Sports Maurice Piot, spectacle garanti ! 10 combats PRO de haut niveau !

Un tournoi exceptionnel « STARS NIGHT TOURNAMENT »

Un show Son et Lumière de grande qualité !

Des tables V.I.P au bord du ring avec repas Traiteur et champagne pour assister à un évènement incontournable de la région. Ouverture des portes à 17h30.22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Lieu SALLE DES SPORTS MAURICE PIOT Adresse Avenue Rhin et Danude Ville VITROLLES Tarif 22.0-132.0

