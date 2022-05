Stars en concert au Petit Bain Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stars en concert au Petit Bain Petit Bain, 14 février 2023, Paris. Le mardi 14 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 22 EUR Prévente : 18 EUR

Voulez-vous Danser et Petit Bain présentent le concert du groupe canadien Starts, en représentation le 14 février 2023 dans le 13e arrondissement. Stars Stars reviennent avec un nouvel album intitulé From Capelton Hill qui sortira le 27 mai prochain. Le groupe canadien, formé dans les années 2000, aborde à nouveau un concept qui les accompagne depuis leurs débuts : l’évolution de l’être dans sa vie avec la conscience qu’elle aura une fin. Selon Campbell, avec ce nouvel album le groupe réuni ses principes fondateurs : des arrangements gothiques et éblouissants de Britpop des années 80 et 90 retranscrits avec chaleur grâce à des arrangements de cuivres et de cordes également typiques de la musique de Stars, romantique et macabre. Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris Contact : https://petitbain.org/events/stars-guest/ https://fb.me/e/2nVOMSI2G https://fb.me/e/2nVOMSI2G https://bit.ly/Stars_PetitBain

STARS + guests

