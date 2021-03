Saint-Herblain Zénith Nantes Métropole Loire-Atlantique, Nantes Stars 80 – Une autre histoire – REPORTÉ Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Stars 80 – Une autre histoire – REPORTÉ Zénith Nantes Métropole, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Herblain. 2021-07-03 Le concert prévu le 4 juillet 2020, puis le 2 décembre 2020, puis le 3 juillet 2021, est finalement annulé (report prévu).

Horaire : 20:00

32,80 € à 59,80 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.cheyenneprod.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.digitick.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com Le concert prévu le 4 juillet 2020, puis le 2 décembre 2020, puis le 3 juillet 2021, est finalement annulé (report prévu). Concert. Les artistes emblématiques de STARS 80 annoncent une nouvelle tournée commune : Sabrina – Jean-Luc Lahaye – Zouk Machine, Christiane – Emile et Images, Emile, Mario et Jean-Louis – Début de Soirée, William – Joniece Jamison – Patrick Hernandez – Plastic Bertrand – Jean-Pierre Mader – Cookie Dingler – Phil Barney – Alec Mansion – Laroche Valmont.Ce nouveau show gardera son ADN, son énergie positive, joyeuse et festive. Les talents se produiront avec leurs musiciens, choristes et danseurs. « Une autre histoire » sera une immersion au cœur des moments forts de la décennie 80.

