STARS 80 / GILBERT MONTAGNE CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS St Maurice De Remens, dimanche 30 juin 2024.

PRINTEMPS DE PEROUGESStars 80 / Gilbert Montagné Plongez dans la nostalgie des années 80 avec GILBERT MONTAGNE et STARS 80 en co-plateau le 30 juin 2024 au Printemps de Pérouges ! Préparez-vous à revivre les plus grands succès de cette époque dorée de la musique pop, du disco et du funk. Sortez vos tenues les plus rétro pour clôturer en beauté le festival !HORAIRES : 17H : Ouverture des portes17H15 – 19H : Première partie19H30 : GILBERT MONTAGNE21H30 : STARS 80Informations pratiques ou particulières à l’événement ou au site : accès aux personnes en situation de handicap, heure d’arrivée conseillée, parking, accès…Pour toutes questions d’ordre pratique, nous vous recommandons de visiter le site internet du Festival Printemps de Pérouges : Pour la réservation de places PMR/PSH : https://forms.gle/vuNogzhCPNFZJHte7

Tarif : 42.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-06-30 à 17:00

Réservez votre billet ici

CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS . 01500 St Maurice De Remens 01