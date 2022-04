Stars 80 : Encore ! Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stars 80 : Encore ! Zénith Nantes Métropole, 3 mai 2023, Saint-Herblain. 2023-05-03

Horaire : 20:00

Gratuit : non 46 € à 71 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Nouvelle tournée 2022-2023. Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de quelques nouveaux?. Soutenus par leurs musiciens, les artistes rendront également hommage aux tubes légendaires de figures emblématiques des années 80. L’occasion de revivre en musique cette décennie mythique. Stars 80, des titres d’anthologie, un show éblouissant, des images de légende : on en veut encore ! Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Stars 80 : Encore ! Zénith Nantes Métropole 2023-05-03 was last modified: by Stars 80 : Encore ! Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 3 mai 2023 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique