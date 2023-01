Stars 70 Valréas Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse

Stars 70 Valréas, 12 février 2023, Valréas . Stars 70 Cinéma Rex Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse Place Cardinal Maury Cinéma Rex

2023-02-12 16:00:00 16:00:00 – 2023-02-12 18:00:00 18:00:00

Place Cardinal Maury Cinéma Rex

Valréas

Vaucluse EUR 30 30 TL Prod présente les plus grands succès de Claude François, Joe Dassin, Mike Brant, Dalida et Coluche.

5 artistes exceptionnels pour deux heures de tubes 100% live. info@grignanvalreas-tourisme.com Place Cardinal Maury Cinéma Rex Valréas

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Valréas Vaucluse Place Cardinal Maury Cinéma Rex Ville Valréas lieuville Place Cardinal Maury Cinéma Rex Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Stars 70 Valréas 2023-02-12 was last modified: by Stars 70 Valréas Valréas 12 février 2023 Cinéma Rex Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse