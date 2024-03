Starmusical Déols, vendredi 21 février 2025.

Starmusical Déols Indre

Vendredi

STARMUSICAL est né des spectacles musicaux Stars 80, Génération Dance Machine et Priscilla Folle du Désert, produits par Cheyenne.

C’est au cours d’une Jam session d’après concert, mêlant musiciens, danseurs et artistes, que quelques-uns des invités présents, chanteurs de comédies musicales, ont interprété les chansons qui les ont rendu célèbres, c’était dingue, émouvant et festif, l’idée de les réunir sur scène est devenue une évidence. STARMUSICAL s’inspire des carrières de ces incroyables stars des grandes comédies musicales. Dans ce spectacle mise en scène par David Alexis, vous retrouverez bien plus que vos artistes préférés, bien plus qu’une succession de vos chansons préférées, vous découvrirez une bande de copains aux voix inégalables, chantant en solo, en duo ou en collégiale les titres que vous attendez tous. 4545 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-21 20:00:00

fin : 2025-02-21

Rue Eugène Viollet-le-Duc

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire info@mach36.fr

