Marseille R2 Rooftop Bouches-du-Rhône, Marseille STARMANIAC – DAVID STEPANOFF R2 Rooftop Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

STARMANIAC – DAVID STEPANOFF R2 Rooftop, 24 août 2021, Marseille. STARMANIAC – DAVID STEPANOFF

R2 Rooftop, le mardi 24 août à 16:00

STARMANIAC 80’S-90’s Rejoins le #DiscoGang pour un apéro sunset, prépare tes cordes vocales la playlist est pépite ! #DiscoHour : De 19H à 21H, on se retrouve sous la boule à facette ! Prenez un verre et nos équipes vous offrent le deuxième. LINE-UP DE COMPET’ : DAVID STEPANOFF Résident des célèbres Lundis du Queen Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités (carte vitale, permis de conduire, passeport, carte d’identité) valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. PASS SANITAIRE Vous n’avez pas votre vaccin ou votre test ? Vous pourrez faire votre test antigénique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. CONDITIONS D’ACCÈS Pour un accès au Rooftop, merci de vous présenter systématiquement avec: – Un Pass Sanitaire avec QR code numérique : test PCR ou test antigénique négatifs de moins de 72h ou vaccination valide (soit 1 semaines après la dernière injection) – Une pièce d’identité valide (passeport – carte vitale – permis – carte d’identité). Présentation sur le téléphone non valide. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks ! ♫CLUBBING♫ R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T16:00:00 2021-08-24T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu R2 Rooftop Adresse Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville R2 Rooftop Marseille