STARMANIAC 80’S-90’s Rejoins le #DiscoGang pour un apéro sunset, prépare tes cordes vocales la playlist est pépite ! #DiscoHour : De 19H à 21H, on se retrouve sous la boule à facette ! Prenez un verre et nos équipes vous offrent le deuxième. Invitations & Préventes >> [https://urlz.fr/gfQF](https://urlz.fr/gfQF) LINE-UP DE COMPET’ : DAVID STEPANOFF Résident des célèbres Lundis du Queen ⚠ Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. ⚠ Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. PASS SANITAIRE : Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigénique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. CONDITIONS D’ACCÈS : Pour un accès au Rooftop, merci de vous présenter systématiquement avec : – Un Pass Sanitaire avec QR code numérique : test PCR ou test antigénique négatifs de moins de 48h ou vaccination valide (soit 1 semaine après la dernière injection) – Une pièce d’identité valide (passeport – permis – carte d’identité). Présentation sur le téléphone non valide. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks !

A partir de 10€ en pré-vente

♫CLUBBING♫ R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

