STARMANIA – STARMANIA PAR PICCIOLI LE TROYES FOIS PLUS Troyes, jeudi 6 juin 2024.

StarmaniaL’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon revisité par nos aubois Cindy et Gérard Piccioli!Gégé sera accompagné de la chanteuse à voix Alcidia qui s’est fait connaître dans la saison 5 de The Voice.Cindy sera aux côtés de Jessie pour vous transporter dans leur univers de danse contemporaine, moderne et hip-hop.Un moment hors du temps où les arts du chant et de la danse vont s’entremêler…à ne pas manquer!

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10