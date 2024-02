Starmania par Cindy & Gérard Piccioli Troyes, jeudi 4 avril 2024.

Starmania par Cindy & Gérard Piccioli Troyes Aube

Gégé sera accompagné de la chanteuse à voix Alcidia qui s’est fait connaître dans la saison 5 de The Voice.

Cindy sera aux côtés de Jessie pour vous transporter dans leur univers de danse contemporaine, moderne et hip-hop.



Un moment hors du temps où les arts du chant et de la danse vont s’entremêler… à ne pas manquer ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Starmania par Cindy & Gérard Piccioli Troyes a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne