Starmania

2022-10-14 – 2022-10-16

29 75 STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient à Paris à partir du 8 novembre 2022, en tournée dans les plus grandes villes de France, Belgique et Suisse dès le 10 février 2023 avec un passage en « avant-premières » à Marseille en du 14 au 16 octobre 2022 !



En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…).



Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène. Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.



STARMANIA, L’OPERA ROCK enfin de retour !



AVANT-PREMIERES – Les séances du 14 au 16 octobre 2022 à Marseille sont des avant-premières. Ces dernières permettent aux créateurs et à la troupe d’affiner la qualité du spectacle. La représentation est susceptible d’être interrompue à tout moment par le metteur en scène ou la production pour des raisons artistiques ou techniques. Un tarif moins élevé est par conséquent appliqué pour ces séances particulières.

