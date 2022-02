Starlight – cirque contemporain Plaine de Plainpalais, 2 avril 2022, Genève.

Starlight – cirque contemporain

du samedi 2 avril au mercredi 20 avril à Plaine de Plainpalais

### Création 2022 – Limbes Un univers de toiles grises et de fumée. On dirait un crépuscule. Tout est calme. Nous sommes dans les limbes. Dans le règne de l’oubli. Ceux qui vivent ici ne peuvent nous aider car ils ne savent plus d’où ils viennent, ni qui ils sont. Devenus des créatures étranges, ils errent, naïfs et sympathiques, dans l’éternelle attente. Un jour, une jeune fille découvre cet endroit. Elle a tout oublié, jusqu’à la faculté de parler. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle n’est pas de là. Elle doit s’enfuir. Des êtres plus étranges les uns que les autres voudront l’aider. Mais peut-elle leur faire confiance ? Où trouver la clé dans un monde où les histoires et les souvenirs nous échappent ? La vérité a-t-elle encore un sens quand notre inconscient s’amuse avec l’imaginaire, que le rêve et la réalité se confondent ? Dans cette nouvelle création du cirque Starlight, sur la piste ou dans les airs, le visage caché sous un masque larvaire ou exposé à la lumière des projecteurs, au son de mélodies lancinantes, une vingtaine d’artistes allient à la force de leur performance corporelle la poésie de la danse, la force évocatrice du mime, l’expression du théâtre pour vous transporter très loin d’ici, et pourtant si près de nous, le temps d’une traversée de « Limbes ». Elisa Shua Dusapin

adulte: de 20.00 à 60.00 / enfant de 2 à 12 ans, de 15.00 à 40.00. Loge VIP 80.00/60.00. Les places non numérotées sont vendues uniquement à la caisse du cirque, une heure avant chaque spectacle.

Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève



