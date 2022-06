Stare like a poem > exposition de Brandon Opalka Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Résidence et exposition de Brandon Opalka



Chaque éruption volcanique ramène à la surface de la terre une roche nouvelle qui, une fois assimilée, se transforme en sols fertiles capables d’insuffler la vie. Lorsque Brandon Opalka débarque à LHOSTE, c’est un peu comme si nous nous préparions à accueillir l’éruption imminente d’un volcan.



C’est une immense joie de recevoir cet artiste autodidacte de Miami dans notre nouveau lieu : The Ranch, un atelier à ciel ouvert sur la commune de Tarascon, au pied des Alpilles. Suite à 5 semaines de résidence, nous inaugurerons son exposition stare like a poem en sa présence le vendredi 24 juin à la galerie. Cette même nuit, toutes les planètes du système solaire seront alignées dans le ciel. Ouverture le vendredi 24 juin suite à la résidence de Brandon Opalka melaniebellue@gmail.com +33 6 02 65 01 83 http://lhoste-artcontemporain.com/exposition-24-juin-27-aout-2022-brandon-opalka-stare-like-a-poem/ Stare like a poem

