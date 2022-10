Star Feminine Band + Shake Sugaree Saint-Malo, 29 octobre 2022, Saint-Malo.

Star Feminine Band + Shake Sugaree

2022-10-29 – 2022-10-29

Star Feminine Band [Rock World / Bénin)

Originaires d’une région reculée du Bénin où les femmes sont souvent promises à un avenir précaire, les sept vedettes juvéniles de Star Feminine Band sont réunies par un coup du destin : l’appel sur les ondes de Nanto FM lancé par le musicien André Balaguemon dans le but de former un groupe féminin ouvrant la voie aux jeunes filles. C’est alors qu’Angélique, Anne, Dorcas, Grace, Julienne, Sandrine et Urrice s’emparent de l’occasion et répètent d’arrache-pied pour se consacrer à cette nouvelle vocation. Habitées par les plus nobles aspirations, celles de chanter leur culture, leur condition féminine et leur possible émancipation, elles adaptent des chansons d’inspiration traditionnelle, dans une veine de folklore modernisé et les interprètent en français, en waama et ditamari, en langue bariba, ainsi qu’en langue fon. Un engagement tout en énergie

Shake Sugaree [Folk / Saint-Malo]

Influencé par les songwriters américains et les musiques traditionnelles, le duo Shake Sugaree perpétue la tradition de la transmission et du partage. Du guembri au banjo, de la voix à la percussion, sa folk organique oscille entre blues gnawa et musiques de transes. Les chansons, en langue anglaise, sont au service de l’imagination et des émotions des deux musiciens et abordent des thèmes personnels comme la famille, l’identité multiculturelle et la quête de soi.

