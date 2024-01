Star fa-la Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

Star fa-la Concert Musique du monde Vendredi 12 avril, 18h30 Salle Polyvalente (Pradettes) Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Trois musiciens d’ici et de là-bas proposent une musique traditionnelle du Maghreb, chaabi arabo-andalouse, aux rythmes actuels et envoutants, un orient qui incite à la danse et l’évasion, mais surtout au voyage…

Thé et pâtisserie offerts

Salle Polyvalente (Pradettes) Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

