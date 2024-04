Star Academy Tour 2024 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, dimanche 26 mai 2024.

Gratuit : non 49 € à 69 € BILLETTERIES :- zenith-nantesmetropole.com, cheyenne.trium.fr, ticketmaster.fr- réservation PSH (Personnes en Situation de Handicap) : billetterie@cheyenne-prod.com

Concert. Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée événement, Star Academy Tour 2024. Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises… Concerts :Jeudi 11 avril 2024 à 20hDimanche 26 mai 2024 à 14h30 et à 19h30

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com