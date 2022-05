Stands et animations helvétiques à Balexert Autre lieu, 10 mai 2022, Genève.

du mardi 10 mai au samedi 28 mai

Durant 3 semaines, plongez-vous dans un décor traditionnel suisse ! Participez à de nombreuses animations et ateliers autour de thématiques typiquement suisses : chocolat, cor des Alpes, horlogerie, lancer de drapeau, lutte et cosmétique naturelle. Pour vous immerger dans la culture de la Suisse, assistez à des concerts folkloriques traditionnels, découvrez une démonstration de lutte, faites vibrer vos papilles lors de dégustations de chocolats ou apprenez à fabriquer des produits cosmétiques 100% suisses. PROGRAMME – Démonstration de cor des Alpes et de lancer de drapeau Le lancer de drapeau consiste à agiter un drapeau d’un format donné (120 x 120cm) de droite à gauche, à l’envoyer en l’air et à le rattraper par le manche. Ce qui semble si facile et aléatoire aux visiteurs des fêtes folkloriques est en réalité une série de plus de 90 lancers réglementés répétés sans cesse. Pour plonger les spectateurs dans une ambiance de circonstance, la démonstration est accompagnée par des joueurs de cors des Alpes. Mais le lancer de drapeau et le cor des Alpes ne sont pas coordonnés. Dates (durée 45 minutes) : Mardi 10 mai à 17h Mercredi 11 mai à 11h Jeudi 12 mai à 18h Lundi 16 mai à 18h Mercredi 18 mai à 11h Jeudi 19 mai à 18h Mercredi 25 mai à 11h Samedi 28 mai à 10h – Démonstration de l’école d’Horlogerie de Genève Découvrez l’univers de l’horlogerie en détail ! Les montres suisses bénéficient d’une réputation mondiale inégalée, notamment sur le bassin genevois. Aussi, l’Ecole d’horlogerie de Genève, la plus ancienne de Suisse, proposera un stand de démonstration horlogère. Dates : Mardi 10 mai à 18h (durée 45 min.) Vendredi 13 mai à 17h (durée 2 heures) Mardi 17 mai à 18h (durée 45 min.) Vendredi 20 mai à 17h (durée 2 heures) Mardi 24 mai à 18h (durée 45 min.) Vendredi 27 mai à 17h (durée 2 heures) – Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach Approfondissez vos connaissances sur l’origine et la fabrication du chocolat, de la fève de cacao au produit fini, le chocolat. Apprenez à déguster le chocolat avec vos cinq sens. Savourez l’assortiment diversifié de chocolat et ravissez vos papilles. Dates : Mercredi 11 mai de 13h à 15h45 Samedi 14 mai de 13h à 16h45 Mercredi 18 mai de 13h à 17h45 Samedi 21 mai de 10h à 16h45 Mercredi 25 mai de 13h à 17h45 Samedi 28 mai de 11h à 16h45 – Atelier de création cosmétique Vous avez toujours souhaité fabriquer vos propres cosmétiques ? Découvrir l’univers du naturel et de la cosmétique fait maison, avec des ateliers de fabrication de crème visage ou de roll-on à base de plantes alpines (dès 15 ans, 10 participants max.) Dates (durée 45 minutes) : Mercredi 11 mai à 16h (lotion visage) Samedi 14 mai à 17h (roll-on) Mardi 17 mai à 17h (lotion visage) Samedi 21 mai à 17h (roll-on) Mardi 24 mai à 16h (roll-on) Samedi 28 mai à 17h (roll-on) – Atelier coloriage “Les Merveilles de la Suisse” A vos crayons ! Profitez d’un moment en famille pour vous détendre et occuper vos bambins avec ces ateliers de coloriage pour enfant (dès 6 ans, max. 8 participants) Dates : Jeudi 19 mai de 16h à 17h45 Lundi 23 mai de 17h à 18h45 – Atelier de création d’un baume à la propolis Vous aviez envie d’un atelier do-it yourself de consmétique ? Rendez-vous à cet atelier de fabrication de baumes naturels 100% suisse. Date : jeudi 12 mai de 16h à 17h45 – Dégustation de produits cafés-chocolatés de l’Atelier Coffolatrie La Coffolatrie sera présente pour un atelier de dégustation de leurs produits cafés-chocolatés. Dates (de 10h à 16h45) Vendredi 13 mai Vendredi 20 mai – Démonstration de lutte Suisse (4 lutteurs) La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres qui a lieu une fois tous les trois ans célèbre des coutumes ancestrales et un sport. Sciure, sueur, culotte et tradition constituent les ingrédients d’un grand rassemblement populaire. Au-delà du folklore, la lutte à la culotte est un véritable sport. Date : samedi 14 mai de 11h à 11h45 – Concert de la fanfare typique suisse Les Joyeux Retraités, ensemble musical fondé par Hubert Barras et dirigé par Pascal Droux, joue depuis 20 ans un répertoire dynamique, varié, composé de marche, boléro, bavarois, valse, classique et jazz, et vous proposera un concert de musiques suisse en fanfare ! Date : lundi 16 mai de 17h à 17h45 – Quiz sur les cosmétiques naturels La Savonnerie de la Cité vous donne rendez-vous sur la Grande Place pour un quiz sur les cosmétiques naturels. Dates : Lundi 23 mai de 10h à 16h45 Vendredi 27 mai de 10h à 16h45 – Comprendre la démocratie Suisse en 30 minutes Conférence et dédicace de Marceau Schroeter, auteur du livre “Au coeur de la démocratie suisse” Date : samedi 14 mai de 12h à 13h– – Concert a cappella du Club des Yodleurs Chorale folklorique en tenue traditionnelle suisse Date : Mercredi 11 mai de 18h15 et 18h45

Gratuit

La Suisse sera mise à l’honneur à Balexert du 10 au 28 mai. Au programme ateliers, dégustations, concerts et une démonstration de lutte suisse.

