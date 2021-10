Reims Reims Marne, Reims Stands d’information à l’occasion de l’Octobre Rose Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne L’Octobre Rose est une campagne d’information sur la prévention du cancer du sein organisée au niveau national. La ville de Reims participe à la manifestation afin de soutenir les femmes atteintes de ce cancer, les associations, centres de recherche et de prévention mais aussi les familles et proches des patientes qui luttent au quotidien contre cette maladie. A cette occasion, la Ligue contre le cancer et les maisons de quartier de Reims proposent de l’information sur la maladie et la prévention sur son stand Place d’Erlon le samedi 23 octobre. La Ligue contre le cancer relance également cette initiative le jeudi 27 octobre, sur son stand situé dans le magasin Kiabi de La Neuvillette. https://www.reims.fr/solidarite-sante-seniors/sante-hygiene/octobre-rose-13374.html dernière mise à jour : 2021-10-13 par

