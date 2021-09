Stands de découverte de l’histoire et du patrimoine Place Charles Camoin, 19 septembre 2021, La Londe-les-Maures.

Stands de découverte de l’histoire et du patrimoine

Place Charles Camoin, le dimanche 19 septembre à 09:30

Présentation de la « Course contre la montre Discovery Londe » et diffusion de ce circuit ludique de découverte du village au temps des mines, par l’Espace Jeunes. Présentation des missions, actions et ouvrages de l’association ALPHA (Action Londaise pour l’histoire, le patrimoine et l’archéologie), vente et dédicaces. Exposition, par l’association Tonton Roger, sur les savoirs faire liés aux métiers et au patrimoine de la mer, notamment sur le Pointu, bateau d’intérêt patrimonial et démonstration de fabrication de cordes avec une réplique d’une machine à commettre du XVIIIème siècle. Présentation et diffusion des éditions patrimoniales de l’office de tourisme intercommunal et invitation à découvrir le patrimoine oléicole du Jardin des Oliviers récemment valorisé.

Entrée libre et gratuite – Port du masque obligatoire

Présentation des activités et animations autour du patrimoine et de l’histoire du territoire proposées par 2 associations, les services jeunesse et patrimoine de La Londe les Maures.

Place Charles Camoin 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures Var



