Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Stands artisanaux du 19ème siècle Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Stands artisanaux du 19ème siècle Saint-Leu-d’Esserent, 18 septembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Stands artisanaux du 19ème siècle 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Leu-d’Esserent Oise Jardin de l’Abbatiale

Stands artisanaux du 19ème siècle Lors des Journées du Patrimoine, le 19ème siècle est à l’honneur à Saint-Leu-d’Esserent ! Vous aurez l’occasion de découvrir le cordier, les scieurs de long, le rémouleur, la fabrication du beurre à baratte (avec exposition de matériel ancien), le colporteur, la lessive à l’ancienne (avec exposition de fers à repasser anciens) et le coin Ecole communale.

Gratuit Jardin de l’Abbatiale

Stands artisanaux du 19ème siècle Lors des Journées du Patrimoine, le 19ème siècle est à l’honneur à Saint-Leu-d’Esserent ! Vous aurez l’occasion de découvrir le cordier, les scieurs de long, le rémouleur, la fabrication du beurre à baratte (avec exposition de matériel ancien), le colporteur, la lessive à l’ancienne (avec exposition de fers à repasser anciens) et le coin Ecole communale.

Gratuit +33 3 75 19 01 70 Jardin de l’Abbatiale

Stands artisanaux du 19ème siècle Lors des Journées du Patrimoine, le 19ème siècle est à l’honneur à Saint-Leu-d’Esserent ! Vous aurez l’occasion de découvrir le cordier, les scieurs de long, le rémouleur, la fabrication du beurre à baratte (avec exposition de matériel ancien), le colporteur, la lessive à l’ancienne (avec exposition de fers à repasser anciens) et le coin Ecole communale.

Gratuit creil sud oise dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville 49.21849#2.42111