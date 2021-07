Stands accessoires / maquettes / décors Théâtre du Châtelet, 19 septembre 2021, Paris.

Stands accessoires / maquettes / décors

Théâtre du Châtelet, le dimanche 19 septembre à 10:00

**Stands accessoires** Les accessoiristes vous livreront les clés de la compréhension de leur travail, en reproduisant 2 scènes choisies dans le spectacle _Singin’ in the Rain_, grâce à une exposition de mannequins avec costumes et perruques. **Stands maquettes** Les maquettes de 2 spectacles déjà joués sur les planches du Théâtre du Châtelet seront exposées : _42nd Street_ et _Room with a View_. Vous pourrez également découvrir en avant-première les maquettes de _Cole Porter in Paris_, un spectacle de théâtre musical programmé en décembre 2021. **Stands atelier décors** Le Théâtre du Châtelet dispose d’un atelier décors, à Chevilly-Larue, dédié à la construction des décors des créations du Théâtre mais aussi pour répondre à des commandes d’institutions extérieures. L’équipe de l’atelier organisera une exposition de petits éléments de décors et des photos de l’atelier ainsi que des images d’archives, et vous fournira de riches explications sur leur travail.

Entrée libre

Les stands des éléments techniques sont exposés et accompagnés des explications de nos équipes pour vous révéler les secrets de fabrication du spectacle et le savoir-faire des métiers techniques.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00