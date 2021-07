Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Standards Jazz & Chansons Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l’Empéri, le dimanche 1 août à 19:00

Marc Benham vous prépare une sélection de grands standards de jazz et de chanson française dont il est un interprète réjouissant. Une merveilleuse introduction au monde enchanté du jazz ! Marc Benham piano avec la participation de Marina Viotti mezzo-soprano Placement non numéroté Tarif : 10 € Gratuit pour les moins de 20 ans

10€ / gratuit pour les – de 20 ans

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-01T19:00:00 2021-08-01T21:00:00

