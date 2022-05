STANDARDS DE JAZZ AMÉRICAINS : March Mallow, 9 juillet 2022, .

STANDARDS DE JAZZ AMÉRICAINS : March Mallow

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 22:00:00

March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion d’une époque étincelante en matière de chansons blues et jazzy.

Des musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent pour déployer tout en justesse, le chant subtil et puissant de la chanteuse Astrid Veigne. Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait revivre la musique de Nat King Cole et de Billie Holiday. Avec Éric Doboka à la guitare, Christian d’Asfeld au piano et Thomas Plès à la contrebasse.

