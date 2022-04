« Stand with Ukraine » : un concert en soutien au peuple ukrainien à la Gaité Lyrique La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

« Stand with Ukraine » : un concert en soutien au peuple ukrainien à la Gaité Lyrique La Gaîté Lyrique, 6 avril 2022, Paris. Mercredi 6 avril, la Gaîté Lyrique se mobilise pour l’Ukraine et fait monter sur scène des groupes de musique électro pour un concert solidaire. Retransmis en direct sur Arte Concert, l’événement est suivi d’une levée de fonds.

Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 17h00 à 00h30

gratuit Le monde de la culture continue de se mobiliser à Paris afin de soutenir le peuple ukrainien qui fait face à la guerre depuis plus d’un mois. Le mercredi 6 avril prochain, la scène électronique française se réunit lors d’un grand concert à la Gaîté Lyrique. Sans spectateur, le spectacle musical est cependant retransmis en direct sur Arte Concert (partenaire de l’événement) ainsi que sur les réseaux sociaux de la Ville, de 17h à 00h30. En parallèle de cette soirée exceptionnelle, une levée de fonds est organisée au profit de différentes ONG, comme la Croix-Rouge ou Médecins sans Frontières. D’autres structures vont aussi bénéficier des fonds récoltés pour venir en aide aux populations LGBTQ+, durement touchées par la guerre en Ukraine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’Arte. Electro, breakbeat & Co De jeunes prodiges aux stars confirmées, la programmation promet d’être enlevée avec des univers mêlant house, banger, électro et IDM, techno et breakbeat. Plusieurs artistes français seront de la partie. La programmation : Mala Ika B2B RAG

Pedro Winter B2B Belaria

Jennifer Cardini B2B Laurent Garnier

The Hacker B2B Pablo Bozzi

Vitalic

François X B2B Mac Declos

Deena Abdelwahed B2B Glitter

UR Trax B2B Vel La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://www.youtube.com/watch?v=eTMC2h39bZ4 Gaité Lyrique

