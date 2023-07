Regards sur les bords de Loire en Blois Vienne Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois, 17 septembre 2023, Blois.

Regards sur les bords de Loire en Blois Vienne Dimanche 17 septembre, 13h00 Stand Ville d’Art et d’Histoire Attention, pensez à réserver vos places à partir du lundi 4 septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Entre patrimoines paysagers et patrimoines historiques : du pont Jacques Gabriel au pont François Mitterrand. Visite commentée par Jane Dumont, chargée de mission en paysage à Agglopolys, dans le cadre du projet Regards sur le Val de Loire.

Distance parcourue 2 km

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 32 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

(c) Jane Dumont, Agglopolys