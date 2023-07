Le quartier Vienne et l’aître Saint-Saturnin Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois, 17 septembre 2023, Blois.

Le quartier Vienne et l’aître Saint-Saturnin Dimanche 17 septembre, 11h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Attention, pensez à réserver vos places à partir du lundi 4 septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Quartier au sud de la Loire, façonné par ce lien fort entre ville et campagne, la présence de la Loire et de l’aître Saint-Saturnin.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 32 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

(c) Ville de Blois