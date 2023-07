Création collective « Les mains dans la terre » Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Création collective « Les mains dans la terre » Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois, 16 septembre 2023, Blois. Création collective « Les mains dans la terre » 16 et 17 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Dans la limite des places disponibles. L’association « Les Mains sachantes » propose une installation collective composée de boules de terre crue, une production vivante modelée en public et avec le public. Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

